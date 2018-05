New York, 8 mag. - La Casa Bianca sostiene che le sanzioni americane contro l'Iran prenderanno di mira "settori cruciali dell'economia iraniana come quelli energetico, petrochimico e finanziario". Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin ha confermato che le sanzioni avranno effetto immediato e che tuttavia "le aziende americane avranno tempo per chiudere i loro business con l'Iran". Il tesoro ha dato alle aziende "una finestra di 90-18 giorni", ha concluso Mnuchin.