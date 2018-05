Parigi, Berlino, Londra vogliono preparare nuovo accordo su Iran

Parigi, 8 mag. - "La Francia, la Germania e il Regno Unito esprimono rammarico per la decisione americana di uscire dall'accordo nucleare" iraniano e "lavoreranno insieme" ad un accordo "più ampio", ha dichiarato su Twitter Emmanuel Macron, poco dopo l'annuncio del ritiro degli Stati Uniti.

"Lavoreremo insieme ad una cornice più ampia, che copra l'attività nucleare, il periodo dopo 2025, i missili balistici e la stabilità in Medio Oriente, in particolare in Siria, nello Yemen e in Iraq", ha detto il presidente francese. "Il regime internazionale di lotta contro la proliferazione nucleare è in gioco", ha aggiunto.