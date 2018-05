Fmi conferma: lavora con Macri per rafforzare economia Argentina

New York, 8 mag. - "L''Argentina è un membro di valore del Fondo monetario internazionale". Lo ha detto in una nota Christine Lagarde, il direttore generale dell'istituzione di Washington, dopo che il presidente argentino Mauricio Macri ha detto di avere iniziato a discutere con l'Fmi per ottenere una linea di credito.

"Do il benvenuto alle parole odierne del presidente Macri e sono impaziente di continuare la nostra partnership con l'Argentina. Le discussioni sono iniziate su come possiamo lavorare insieme per rafforzare l'economia argentina", ha aggiunto Lagarde in una nota.