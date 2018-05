New York, 8 mag. - Gli Stati Uniti sono "pronti ad aprire un dialogo con l'Iran per nuovo accordo". Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa, John Bolton, poco dopo l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare con Teheran. Bolton ha aggiunto che le sanzioni entreranno in vigore immediatamente su tutti i nuovi contratti.