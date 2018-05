Roma, 8 mag. - "Sono passate nove settimane e mezzo e non è successo niente. Non so chi tra Salvini e Di Maio fa Kim Basinger e chi Mickey Rourke...". Lo ha detto ironizzando Matteo Renzi a DiMartedì su La7.

"Si amano ma le famiglie non sono d'accordo", ha detto con un altro paragone ironico.