Trump: l'Iran merita un "governo migliore"

New York, 8 mag. - L'Iran merita un "governo migliore". Lo ha detto il presidente americano nel giorno in cui ha annunciato l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran. Trump ha definito il governo di Teheran come un regime sanguinario che opprime la propria popolazione da 40 anni. Per capire le posizioni di Trump è fondamentale ricordare che il suo nuovo consigliere per la sicurezza nazionale è John Bolton da sempre un sostenitore del "regime change" in Iran. Trump ha infine chiesto "stabilità e pace" per la popolazione iraniana.