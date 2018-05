Renzi: Di Maio deve consentire di riscrivere le regole del gioco

Roma, 8 mag. - "Di Maio, se non è in grado di fare un governo, deve consentire di riscrivere le regole del gioco". Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedì su La7.

"Io credo - ha aggiunto - che si debba avere il coraggio e l'onestà intellettuale di dire che finchè non ci sarà una legge elettorale sul modello di quella dei sindaci questo Paese non sarà governato in modo chiaro".

Renzi ha poi lanciato un'altra frecciata al candidato premier del M5s. "Di Maio - ha sottolineato - ha detto che siamo 0 a 0 dopo i rigori, ma se dopo i rigori sei 0 a 0 non è che ne fai un altro, vuol dire che il rigorista è incapace".