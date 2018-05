New York, 8 mag. - Il segretario di Stato, "Mike Pompeo, sta andando a Pyongyang, capitale della Corea del Nord, per preparare gli ultimi dettagli dell'incontro" che Kim Jong-un avrà con Donald Trump. Lo ha detto lo stesso presidente americano, nel corso del discorso dalla Casa Bianca con il quale ha fatto uscire gli Usa dall'accordo sul nucleare con l'Iran. "Vedremo come andranno le cose con la Corea del Nord", ha aggiunto Trump sostenendo che il suo governo continua a mantenere le promesse.