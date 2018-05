Giorgetti: Di Maio sia più sensibile, su Berlusconi pregiudizio

Roma, 8 mag. - Il no di Luigi Di Maio a un accordo di governo che comprenda Forza Italia, spiegato dal leader M5S con l'impossibilità di fare una legge anticorruzione insieme a Silvio Berlusconi? Per Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, "è la dimostrazione che noi ce la mettiamo tutta, ma gli altri non ci aiutano. Non capisco questo pregiudizio di Di Maio", ha aggiunto nel corso della sua intervista a Porta a porta su Rai 1.

"Quello che ha fatto il governo Berlusconi nella lotta alla mafia col ministro Maroni è stato eccellente. Invito di Maio alla sensibilità di cui dicevo prima...", ha concluso l'esponente del Carroccio.