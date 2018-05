Trump: gli Stati Uniti escono dall'accordo con l'Iran

New York, 8 mag. - "Oggi abbiamo le prove che la promessa dell'Iran di non costruire una bomba atomica è una bugia. L'Iran ha continuato il suo programma nucleare. Oggi annuncio che gli Stati Uniti escono dall'accordo con l'Iran e rimetteremo le più forti sanzioni possibili" nei confronti del regime iraniano. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, con un annuncio in diretta dalla Casa Bianca, citando le prove presentate la settimana scorsa da Israele. "L'accordo del 2015 firmato dalla precedente amministrazione permette all'Iran di continuare ad arricchire l'uranio e alla fine arrivare ad avere una bomba nucleare", ha continuato Trump. "Il regime iraniano è il leader degli stati che sostengono il terrorismo", ha detto il presidente aggiungendo che "sostiene Hezbollah, Hamas, Al Qaida e i talebani".