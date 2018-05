Roma, 8 mag. - Sono stati offerti dei ministri d'area a Forza Italia se consentirà la nascita di un governo M5S-Lega? "Non mi risulta, non so chi dice queste cose", ha replicato Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, parlando a Porta a Porta su Rai 1.

"Credo che sia responsabilità di Salvini e Di Maio, se questo governo nasce, garantire la rappresentività dei ministri e tenere conto delle sensibilità presenti in Parlamento", ha spiegato l'esponente leghista.