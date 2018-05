Giorgetti: non stiamo trattando con M5S ma spazi ci sono

Roma, 8 mag. - "Noi non stiamo trattando, noi stiamo sperando, magari contro ogni speranza": così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, ha risposto a una domanda su contatti ancora in corso fra Lega e M5S, parlando a Porta a Porta su Rai 1.

"Ma quando sarà finita questa crisi - ha aggiunto - noi vogliamo essere sereni di aver tentato tutte le possibili strade per dare un governo politico che recepisca il voto degli elettori. Non vogliamo elezioni anticipate: Salvini ha fatto di tutto per fare un governo, questo chiede la gente, ma se non ci riusciamo è giusto andare alle elezioni il prima possibile".

Con la rinuncia alla pregiudiziale sulla presidenza del Consiglio affidata a lui stesso, "Di Maio ha fatto un passo in avanti - ha osservato l'esponente del Carroccio - ma resta da chiarire il ruolo del centrodestra unito. Spazi ci sono perché se Luigi Di Maio da una parte o Silvio Berlusconi dall'altra fanno uno sforzo per rispondere alle aspettative della gente... tutti ci chiedono un governo. Noi continueremo a sperare. Poi quando si chiuderà la finestra ognuno risponderà con la propria coscienza e di fronte ai propri elettori".