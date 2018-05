Roma, 8 mag. - E' vicino l'accordo tra Vodafone e Liberty Global. Lo scrive l'edizione online del Financial Times indicando che l'operazione da 18 miliardi di sterline prevede che Vodafone acquisti gli asset via cavo del gruppo controllato da John Malone. In dettaglio Vodafone rileverebbe la tedesca Unitymedia e tre asset minori nei paesi dell'Europa dell'est.

Secondo il Ft l'intesa sarà annunciata domani dopo un negoziato durato circa tre mesi.