Di Maio: capisco Grillo quando chiede referendum su euro

Roma, 8 mag. - Sul referendum sull'euro "io Grillo lo capisco: se i luoghi della democrazia rappresentativa diventano sempre più vuoti, cominciano a muoversi altre richieste extraparlamentari, legittime, se con tutti gli strumenti di democrazia diretta e partecipata". Lo ha detto Luigi Di Maio a DiMartedì su La7.

"La linea che ho portato avanti in tutta la campagna elettorale - ha aggiunto il capo politico M5s - è quella di restare nell'Unione Europea e nell'unione monetaria. Ma se nella democrazia rappresentativa si elegge una forza politica con 11 milioni di voti e Salvini, Renzi e Berlusconi non la fanno andare al governo, a un certo punto l'opinione pubblica non crede più nella democrazia rappresentativa. Io - ha concluso - credo ancora nella democrazia rappresentativa, ma è difficile arrivare con 11 milioni di voti e sentirti dire tutti tranne il M5s".