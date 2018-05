Di Maio: governo mai neutrale, forze politiche ipocrite

Roma, 8 mag. - "Con tutto il rispetto per le decisioni che prenderà il presidente della Repubblica, un governo non può essere mai neutrale, perchè si dovranno affrontare delle scelte e sono molto preoccupato quando si scelgono delle persone che non sono passate dalle elezioni, che non hanno connessioni con i cittadini e devono affrontare delle questioni come le pensioni, l'Iva, le tasse e le imprese. Quando si affrontano questi temi non si è mai neutrali". Lo ha detto Luigi Di Maio a DiMartedì su La7.

"Non si vede - ha aggiunto il leader M5s - l'ipocrisia delle forze politiche che dicono 'siccome dobbiamo pensare agli affari nostri facciamo partire un governo neutrale e poi ci accordiamo in Parlamento con il M5s dietro le quinte'? Uscite allo scoperto e dite con chi volete stare per aiutare le persone".