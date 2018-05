Milano, Sala: miliari sui treni? Mi sembra esagerazione

Milano, 8 mag. - "Non sono tanto d'accordo" con chi ha proposto di mettere pattuglie dell'esercito per la sicurezza sui treni, "mi sembra un'esagerazione". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe sala. "Siccome ho lavorato a lungo anche per portare i militari a Milano e per 400 persone ci abbiamo messo molto tempo vorrei sapere chi si assume i costi e poi ricordo che i militari possono fare alcuni servizi e non altri. Non mi pare il ruolo adatto a loro, ma se decideranno di andare avanti non sarò certo io a oppormi" ha aggiunto.