Di Maio: no governo tecnico, chiediamo dl per votare a giugno

Roma, 8 mag. - Il M5s dice no a un governo tecnico e potrebbe chiedere un decreto per poter votare anche a giugno. Lo ha spiegato Luigi Di Maio a 'DiMartedì' su La7.

"Non siamo disponibili a votare un governo tecnico, se gli altri si svegliano devono andare dal presidente della Repubblica", ha detto. Per quanto riguarda il voto in estate, Di Maio ha spiegato: "Ci rendiamo conto che luglio è un problema, infatti facciamo passare questa settimana ma qualsiasi sia il governo la settimana prossima chiederemo un decreto di emergenza per modificare un parametro sul voto degli italiani all'estero e andare a votare prima di luglio anche a giugno, e chiudere questa partita".