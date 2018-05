Argentina tratta linea di credito con Fmi, peso su nuovi minimi

New York, 8 mag. - Di fronte a una discesa del peso su nuovi minimi contro il dollaro, l'Argentina ha deciso di bussare alla porta del Fondo monetario internazionale. E questo dopo che venerdì scorso la banca centrale della terza maggiore economia dell'America Latina aveva annunciato il terzo rialzo dei tassi in una settimana. Il costo del denaro è passato al 40% dal 27,25% in 7 giorni.

"Iniziamo oggi a lavorare per garantirci un maggiore sostegno al fine di affrontare il nuovo scenario internazionale ed evitare una crisi", ha detto il presidente argentino Mauricio Macri dalla Casa Rosada, l'edificio che dagli anni '60 del diciannovesimo secolo funge da ufficio del presidente in carica.

In un messaggio pre-registrato, il leader argentino ha spiegato che "il problema che abbiamo oggi è che siamo una delle nazioni al mondo che dipende di più da finanziamenti dall'esterno, conseguenza della spesa pubblica enorme che abbiamo ereditato" dalla precedente amministrazione, da lui accusata di "demagogia e bugie".