Argentina avvia colloqui con Fmi per linea di credito

Roma, 8 mag. - L'Argentina ha avviato colloqui con il Fondo monetario internazionale per ottenere una linea di credito finanziario. Lo ha detto il presidente argentino Mauricio Macri, in un discorso televisivo in cui ha rimarcato che negli ultimi due anni della sua presidenza il paese ha goduto di condizioni finanziarie favorevoli.

"Ma - ha aggiunto Macri - tale contesto sta cambiando. Siamo tra i paesi più dipendenti dal finanziamento estero, il prodotto dell'enorme spesa pubblica che abbiamo ereditato e che stiamo cercando di mettere in ordine".

Macri ha aggiunto di aver avuto un primo colloquio con la direttrice generale dell'Fmi, Christine Lagarde, ma di non sapere ancora l'entità della linea di credito.