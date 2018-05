Viaggio di Macron a Las Vegas: interrogata la ministra Penicaud

Parigi, 8 mag. - La ministra del Lavoro francese Muriel Pénicaud sarà interrogata il 22 maggio dalla magistratura in merito alla controversa trasferta del 2016 di Emmanuel Macron a Las Vegas. Il costoso viaggio è da oltre un anno al centro di una inchiesta per favoritismo per Business France, agenzia di promozione delle start-up francesi dipendente dall'esecutivo di cui all'epoca Muriel Pénicaud era direttrice generale.

Il 6 gennaio 2016, Emmanuel Macron, allora ministro dell'Economia aveva incontrato degli imprenditori francesi al Consumer Electronics Show (Ces), il megashow dell'innovazione tecnologica. Business France aveva affidato l'organizzazione della trasferta ad Havas senza passare per una gara pubblica che aveva fruttato all'agenzia di comunicazione 289.019 euro. (fonte Afp)