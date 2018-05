Roma, 8 mag. - "Con il Pd non voglio averci più nulla a che fare per come si sono comportati". Lo ha detto Luigi Di Maio a DiMartedì su La7.

"A che serve votare il Pd - ha aggiunto il leader M5s - se all'opposizione non può stare perchè non ha la credibilità e non può stare al governo visto che quando gli ho detto risolviamo qualche problema degli italiani hanno detto di no per pensare ai loro affari interni?".