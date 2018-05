Roma, 8 mag. - Domani, 9 maggio, alle ore 9.15 una delegazione del Partito Democratico - composta dal segretario reggente Maurizio Martina, dal coordinatore della segreteria Lorenzo Guerini, dai capigruppo di Senato e Camera, Andrea Marcucci e Graziano Delrio, e dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato - si recherà in via Caetani per rendere omaggio ad Aldo Moro in occasione del quarantesimo anniversario della sua barbara uccisione.