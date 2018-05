Di Maio: ho smesso di sperare a una svolta della Lega

Roma, 8 mag. - "Dopo 65 giorni ho smesso di sperare che ci possa essere una svolta" da parte della Lega. Lo ha detto Luigi Di Maio, a DiMartedì su La7, commentando la richiesta avanzata dal leghista Giancarlo Giorgetti a Berlusconi, perchè faccia un passo indietro per far partire un governo M5s-Lega.

"Potevamo - ha aggiunto il leader M5s - fare un po' di cose per gli italiani, con la Lega avevamo delle cose in comune, come l'abolizione della Fornero. Ora, se ci dovessero essere novità, devono andare dal presidente della Repubblica e spiegargli di che novità si tratta. Mattarella è stato fin troppo paziente e assistere ancora una volta a queste pantomime non credo che sia il caso".

"Se Berlusconi avesse avuto i numeri con Renzi avrebbe mollato Salvini 5 minuti dopo le elezioni del 4 marzo", ha detto ancora a proposito del centrodestra.