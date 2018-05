Salvini: qualche possibilità ancora c'è con M5S per governo

Roma, 8 mag. - Elezioni a luglio o può ancora nascere un governo tra la Lega e i 5 Stelle? "Dico oggi quello che ho detto il 4 marzo, siamo gli unici che non hanno mai cambiato posizione dal 4 marzo: lavoro fino all'ultimo minuto per far partire un governo, e qualche possibilità ancora c'è, altrimenti da domani l'unica cosa che si può chiedere è la data delle elezioni. Il prima possibile perché gli italiani hanno fretta". Risponde così Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it.

Ma se nasce il governo di servizio di Mattarella... "Non nasce - ribatte il leader della Lega -. Ha solo i voti del Pd, i voti dei perdenti. O nasce un governo politico o la cosa più seria da fare è smettere di perdere tempo e fissare nuove elezioni. Così prendiamo la maggioranza da soli".

Berlusconi però deve accettare l'appoggio esterno... "Non do lezioni e consigli agli altri. Ognuno sta facendo le sue valutazioni. Noi siamo sempre rimasti in mezzo e coerenti". Contatti ancora in corso con Di Maio e i 5 Stelle? "No, io oggi son stato con mio figlio", conclude Salvini.