Di Maio: fatti tempi regolamentari e rigori, ora si voti

Roma, 8 mag. - "Abbiamo fatto i tempi regolamentari, il recupero, i supplementari e i rigori, adesso si deve tornare a votare". Lo ha detto Luigi Di Maio a DiMartedì su La7.

"Sono stati - ha aggiunto il leader M5s - oltre 60 giorni in cui ho chiesto alle forze politiche di iniziare a risolvere i problemi degli italiani firmando un contratto, ci abbiamo provato in tutti i modi. Nessuno si è seduto al tavolo in 65 giorni, questi 65 giorni sono stati i giorni della verità, in cui abbiamo capito perchè i partiti stanno finendo. I partiti che erano portatori di interessi pubblici, ogni volta che li chiamavo, rispondevano no: questa gente se ne frega altamente degli italiani".

"Sono pronto a discutere con chi dirà che è stato un mio limite - ha detto ancora - le abbiamo provate tutte quante. Non è che sono arrivato il 5 marzo e ho detto dovete far governare noi o ci arrabbiamo, ho detto dialoghiamo. Sono andato da Salvini e ho detto solo: non puoi chiedermi di fare il governo del cambiamento con Berlusconi. Se il problema sono io, gli ho detto settimane fa, faccio 100 passi indietro".