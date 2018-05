Boschi: centrodestra-M5S incapaci di fare governo, Paese immobile

Roma, 8 mag. - Il Partito democratico sorpreso dal mancato accordo di governo fra centrodestra e M5S? Maria Elena Boschi lo ha negato, parlando a Porta a Porta su Rai 1. "No - ha spiegato - in realtà quello che noi abbiamo sempre sostenuto dal 5 marzo è che al M5S e al centrodestra spettasse il compito e la responsabilità di provare a formare un governo e che noi in modo molto leale e corretto avremmo svolto opposizione seria per rispetto del risultato elettorale".

"Sono passati tre mesi dal voto ma - ha aggiunto la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio nel governo uscente - non sono stati capaci di dare un governo al Paese. In questi mesi, a parte l'attività portata avanti dal governo Gentiloni, il Paese è rimasto immobile".