Attesa per annuncio Trump su intesa Iran, ma in Usa ne sanno poco

New York, 8 mag. - Manca ormai poco più di un'ora all'annuncio del presidente Donald Trump sull'accordo sul nucleare iraniano, che dovrebbe essere abbandonato dagli Stati Uniti, secondo le ultime indiscrezioni di stampa. Se ne parla molto, ma gli statunitensi sembrano saperne poco o nulla, secondo gli ultimo sondaggi.

Per Cbs News, il 57% degli statunitensi "non ne sa abbastanza" per valutare la scelta di Trump e, per il Pew Research, un quarto della popolazione "non ha sentito nulla" dell'accordo. Secondo la rilevazione di Cnn/Srs, il 63% degli intervistati crede che gli Stati Uniti dovrebbero rimanere nell'accordo, mentre il 29% è favorevole all'uscita. Tra gli intervistati da Pew prevalgono i contrari all'intesa, pari al 40%, contro il 32% di favorevoli e il 28% senza un'opinione.