Iran, Eliseo: Trump non ha detto a Macron che vuole ritiro da accordo

Parigi, 8 mag. - Donald Trump non ha detto a Emmanuel Macron che ha deciso di ritirarsi dall'accordo sul nucleare iraniano nella loro conversazione telefonica di oggi: lo ha assicurato l'Eliseo, smentendo una informazione del New York Times che sostiene il contrario.

"Il presidente Trump non ha comunicato la sua decisione al presidente Macron", ha precisato l'Eliseo che ha contattato il New York Times per smentire. La decisione in merito di Donald Trump dovrebbe essere annunciata alle 20 italiane.