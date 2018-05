Lombardia, Di Marco (M5s): per emergenza casa servono 200 mln

Milano, 8 mag. - Si sono insediate oggi in Regione Lombardia le prime cinque commissioni regionali permanenti. Lavorerà in Commissione infrastrutture e territorio il neo eletto consigliere regionale del M5S di Milano Nicola Di Marco.

"E` di qualche giorno fa", ha affermato il portavoce, "lo stanziamento di circa 10 milioni di euro per la riqualificazione di circa 700 alloggi in provincia di Milano da qui al 2020. E` un primo passo, ma è ancora troppo poco se pensiamo che gli alloggi sfitti sono più di 3000. Con questo finanziamento non si riuscirà assolutamente a fare fronte all`emergenza abitativa: per affrontare seriamente la questione servono oltre 200 milioni, un investimento annuale dell`1% del bilancio regionale. La Commissione dovrà lavorare con urgenza per interventi strutturali e risolutivi".

"Stiamo anche monitorando attentamente - ha proseguito Di Marco - l`evoluzione di Lombardia Mobilità, una nuova società di Regione, frutto del fallimento della Legge Delrio che non consente a Città Metropolitana e Province di garantire una adeguata manutenzione sulla rete. Non diventi - ha concluso - l`ennesimo carrozzone pubblico e vogliamo capire al più presto che tipo di governance avrà e quanti risorse avrà a disposizione", conclude il consigliere regionale".