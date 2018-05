Bper: a 251 mln utile primo trimestre, il migliore nella... -2

Milano, 8 mag. - Il margine di interesse si è attestato nel primo trimestre 2018 a 293,2 milioni di euro; il dato pro-forma è stato pari a 267,64 milioni, in calo del 2,4% rispetto al quarto trimestre del 2017, ma "sostanzialmente stabile se si tiene conto dell`effetto calendario". Le commissioni nette sono risultate pari a 198,1 milioni, al livello "più elevato mai registrato dal gruppo".

Nel primo trimestre è stato contabilizzato il contributo ordinario per l`anno 2018 del gruppo Bper al Fondo di Risoluzione Unico pari a 20,3 milioni (18,1 mln nello stesso periodo dello scorso anno).

La raccolta diretta da clientela si è attestata a 48,9 miliardi (da 50,2 mld a fine 2017) in calo di 1,3 miliardi principalmente a causa della rinuncia a forme di funding istituzionale particolarmente onerose ed in presenza della prosecuzione della politica di trasformazione della stessa in raccolta "indiretta". La raccolta indiretta da clientela, a sua volta, è stata pari a 36,7 miliardi (35,9 mld a fine 2017).

I crediti netti verso la clientela, al netto dei titoli di debito che ammontano a 3,3 miliardi, si sono attestati a 45,4 miliardi (da 47,6 miliardi a fine 2017; 46,5 mld il dato pro-forma al 1 gennaio 2018) in calo di 2,2 miliardi "principalmente a causa del significativo incremento delle coperture sia della consueta stagionalità della prima parte dell`anno".