Migranti denunciano Italia per intesa con guardia costiera libica

Roma, 8 mag. - I sopravvissuti in un'operazione di salvataggio in mare da parte della guardia costiera libica avvenuta lo scorso novembre hanno intentato una causa contro l'Italia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, affermando che Roma sarebbe stata in definitiva la responsabile delle azioni libiche "violente e spericolate".

Annunciato oggi dai gruppi per i diritti umani in una conferenza stampa, il caso è stato portato avanti da 17 nigeriani che accusano l'Italia di violare i loro diritti umani attraverso quello che chiamano il "subappalto" delle operazioni di salvataggio dei migranti in Libia.

Nel febbraio 2017, Italia e Libia hanno raggiunto un controverso accordo allo scopo di arginare il flusso di persone che cercano di attraversare il Mediterraneo nella speranza di arrivare in Europa.(Segue)