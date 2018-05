Trump chiama Xi, discutono di Corea del Nord e di commercio

New York, 8 mag. - Il presidente degli Stati Unit, Donald Trump, oggi ha telefonato al presidente cinese Xi Jinping. Lo affer,a la Casa Bianca in una nota: i due leader hanno discusso di Corea del Nord e di commercio. Proprio oggi Xi ha incontrato il leader nordcoreano, Kim Jong-un, che si vedrà con Donald Trump a giugno a Singapore. Xi e Trump sono concordi sul continuare a mantenere le sanzioni a Pyongyang fino a quando "la Corea del Nord smantellerà in modo permanente i programmi missilistici e nucleari".

Trump ha confermato "il suo impegno per garantire che le relazioni commerciali e gli investimenti tra Usa e Cina siano equilibrati e a beneficio delle aziende e dei lavoratori americani", continua la nota. I due stati on hanno ancora trovato un accordo e minacciano da entrambe le parti sanzioni per miliardi di dollari. La settimana prossima il vicepremier cinese, Liu He, sarà a Washington per continuare i negoziati dopo che la delegazione americana a Pechino è tornata a casa senza nessun accordo.