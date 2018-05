Russia, Putin attacca comunisti: sotto di loro è crollata l'Urss

Mosca, 8 mag. - Il presidente russo Vladimir Putin durante il suo discorso alla Duma di stato, per la candidatura di Dmitry Medvedev per il posto di primo ministro del paese, ha ricordato a Gennady Zyuganov il ruolo del PCUS nel crollo dell'Urss. "Gennady Andreyevich - ha detto Putin chiamando il suo interlocutore con nome e patronimico - non ha menzionato solo una cosa: sotto la stretta guida del Partito comunista, l'Unione Sovietica ha cessato di esistere".

Le sue parole sono state la risposta alla dichiarazione del leader del Partito Comunista della Federazione Russa sui risultati dell'URSS sotto la guida del Partito Comunista.

Più acceso del solito il dibattito nel Parlamento russo, anche con questo scambio di battutte al vetriolo e dopo che l'erede del Pcus, il Kprf, si è rifiutato di sostenere Medvedev. In passato Putin ha dichiarato che se c'è qualcosa che rimpiange è proprio l'Unione Sovietica.