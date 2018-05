M5s: Delrio okkupator, governo nomina suoi fedelissimi

Roma, 8 mag. - "Delrio 'okkupator'. Prima di lasciare il ministero, l`ex sindaco di Reggio Emilia e oramai ex ministro dei Trasporti, ha fatto piazzare alla Corte dei Conti il fedelissimo ex capo di gabinetto al ministero Mauro Bonaretti, mentre l`ex capo di gabinetto da sindaco e collaboratore fidato Maurizio Battini è andato all`Agenzia del Demanio. Una vera occupazione di potere con nomine ministeriali dopo le elezioni ed a ridosso delle stesse". Lo denuncia il parlamentare del Movimento 5 Stelle Davide Zanichelli che annuncia una interrogazione.

"Mauro Bonaretti, ex direttore generale a Palazzo Chigi, capo di gabinetto del ministro uscente dei Trasporti e delle Infrastrutture ed ex direttore generale del comune di Reggio Emilia aggiunge - è stato nominato consigliere della Corte dei Conti, nella quota riservata al Governo negli incarichi apicali della magistratura contabile. La nomina risale al consiglio dei ministri del 16 marzo, su proposta del presidente Gentiloni. Battini, suo ex capo di gabinetto a Reggio e altro suo collaboratore fidato nel ministero, è stato invece nominato membro del nuovo comitato di gestione dell`Agenzia del Demanio. Affianca il nuovo presidente Roberto Reggi, ex sindaco Pd di Piacenza ed ex sottosegretario al Miur. Il decreto di Gentiloni è del 27 febbraio, ma è stato notificato all`Agenzia il 28 marzo".

"Tra l'altro rileviamo come Bonaretti, nel 2010 sia stato sanzionato con 20.000 euro dal Comune di Reggio dove lavorava come segretario regionale per un abuso edilizione di una veranda" continua Zanichelli. "Questione che è stata sollevata nel 2014 dalla nostra parlamentare Maria Edera Spadoni" continua Zanichelli.

"Ma potrebbe non essere finita. Chiediamo se corrisponda a verità che il fratello di Mauro Bonaretti, Paolo Bonaretti, è stato assunto in Iren Spa, la multiutily che vede tra i soci principali Reggio Emilia, l'ex Comune a guida Delrio ora in mano al fedelissimo Vecchi. Su questo stiamo presentando una interrogazione comunale/accesso agli atti con la capogruppo comunale Alessandra Guatteri per saperne di più", conclude Zanichelli.