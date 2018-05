Porti, sindacati: protocollo cooperazione per lavoratori Eurokai

Roma, 8 mag. - "Con la firma del protocollo di oggi inizia un percorso sindacale di cooperazione transnazionale per obiettivi comuni, entro l`ambito della Sezione Lavoratori Portuali dell'Etf, riferiti agli addetti del più grande operatore di terminal container di proprietà europea, Eurokai ed azionista della Contship Italia". E` quanto fanno sapere Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, al termine di due giorni di riunione congiunta con il sindacato tedesco Ver.di e la segretaria Etf Lidia Spera, che ha visto una larga presenza di dirigenti sindacali, rappresentanti dei consigli d`impresa e delegati dei lavoratori di tutte le società terminalistiche portuali del gruppo operanti in Italia e in Germania.

"Gli obiettivi comuni - sottolineano i sindacati - sono la salvaguardia dei livelli di occupazione e le buone condizioni di lavoro, il coordinamento delle azioni volte a affrontare con processi negoziati l`automazione e la digitalizzazione, in particolare attraverso la contrattazione collettiva, ed infine, dandosi sostegno reciproco, l`opposizione sul piano sindacale e politico ad ogni iniziativa di autoproduzione (self-handling) al di fuori delle regole".