Da Compagnia Sp concorso per avvicinare ragazzi a innovazione

Torino, 8 mag. - La Compagnia di San Paolo lancia "Investitore per un giorno" il concorso per fare scoprire l'innovazione agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Torino. Durante il Salone del Libro di Torino all'interno del Bookstock Village, il 10 maggio alle ore 13.3, gli studenti di tre classi medie conosceranno otto startup innovative e potranno, proprio come dei veri investitori, decidere a quale erogare il contributo messo a disposizione dalla fondazione torinese.

Il concorso "Investitore per un giorno" si inserisce all'interno di #vistadaqui, progetto di comunicazione della Compagnia di San Paolo che ha l'obiettivo di valorizzare le realtà innovative torinesi. A tale scopo sono stati selezionati otto storyteller con il compito di raccontare altrettante aziende innovative che operano nell'ambito del benessere, del turismo e della casa intelligente.

Nell'ambito del benessere saranno presentati la piattaforma web che mette in contatto ciclisti e ciclofficine Biocyclope e Biotechware, aziende nell'ambito della telemedicina che ha sviluppato un elettrocardiografo portatile e un misuratore di pressione che consente la refertazione a distanza. Alla salute degli animali pensa invece Amicovet - Veterinario a Domicilio, piattaforma che si prende cura della salute degli animali domestici direttamente a casa.

Nel settore turistico operano StayDo e You Are My Guide. La prima è un servizio che valorizza i territori lontani dai grandi flussi turistici, creando pacchetti su misura come se fosse un vero assistente personale. You Are My Guide è invece un'app che crea viaggi e contenuti personalizzati grazie all'intelligenza artificiale e ai dati a disposizione sul web.

Infine opera nel settore della smart home e della sostenibilità i progetti Nova Smart Home, Felfil e Casa Jasmina. Nova Smart Home grazie ad un ecosistema di dispositivi consente di migliorare la qualità dell'abitazione monitorare i dati ambientali come la Co2, le Voc, la temperatura, l'umidità, il rumore e la luminosità. Felfil è invece nata per ridurre lo spreco di plastica durante la produzione del filamento per le stampanti 3D incentivando la cultura del riciclo e del riuso all'interno degli ambienti domestici, scolastici e in tutte le strutture che si avvalgono del supporto della stampa. Dalla convergenza tra il mondo dell'open source e la tradizione artigiana è nata Casa Jasmina, un esempio di appartamento connesso in cui si sperimentano soluzioni di domotica e automazione per la casa del futuro.