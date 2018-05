Libano, capo parlamento: voto conferma formula Hezbollah-Esercito

Roma, 8 mag. - I risultati delle elezioni generali libanesi hanno confermato una formula in cui sia l'esercito che la milizia sciita di Hezbollah garantiscono la difesa del Paese. Ad affermarlo è il potente presidente del parlamento di Beirut, lo sciita Nabih Berri all'indomani di un voto che ha visto il successo del 'Partito di Dio" sciita e filo iraniano.

Le consultazioni di domenica, le primo in nove anni, hanno visto gli alleati di Hezbollah in parlamento raccogliere abbastanza seggi per bloccare qualsiasi tentativo da parte degli avversari politici in assemblea di far passare una nozione per il disarmo della potente milizia che in questi hanno ha combattuto a fianco del regime siriano nel conflitto scoppiato nel vicino Paese nel 2011. (Segue)