Fs rafforza la cooperazione con le ferrovie turche

Roma, 8 mag. - Attività di formazione tecnica del personale di manutenzione delle linee ferroviarie, corsi specialistici per gli ingegneri delle Ferrovie turche (Tcdd), gestione di centri logistici ferroviari e delle operazioni di diagnostica ferroviaria. Sono i punti cardine della dichiarazione congiunta tra Fs e Tcdd firmata da Renato Mazzoncini, amministratore delegato e direttore generale di Fs e Isa Apadyn, direttore generale di Tcdd, al decimo UIC World Congress on High Speed Rail ad Ankara.

Il know-how tecnico ingegneristico di Fs sarà trasferito con corsi di formazione studiati per le esigenze di Tcdd. È allo studio anche un ulteriore perfezionamento formativo per ingegneri di Tcdd, in partnership con l`Università La Sapienza di Roma, in ingegneria ferroviaria (Dedicated Post-Bachelor Training Program, Master Degree, Post-Master Specialist Course).