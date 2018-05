Genova, Pd: Bucci non all'altezza di valori antifascisti città

Genova, 8 mag. - "Dopo il gesto provocatorio del consigliere Gambino, che ha portato la fascia del Comune a commemorare i caduti di Salò, ci saremmo aspettati dal sindaco e dalla sua maggioranza una presa di posizione chiara ma purtroppo, ancora una volta, il sindaco e la sua maggioranza hanno balbettato di fronte al tema della Resistenza e non si sono dimostrati all'altezza dei valori antifascisti di Genova, città medaglia d'oro della Resistenza". Lo hanno affermato in una nota i consiglieri comunali del Pd, che insieme agli altri consiglieri di opposizione hanno abbandonato l'aula in segno di protesta dopo l'intervento del sindaco Marco Bucci.

"Non si tratta della pietà per i morti, che va riconosciuta a tutti ma -si legge ancora nella del Pd- di riaffermare che alcuni lottavano per la libertà e altri per affossarla nel sangue. Bastava prendere le distanze dal gesto del consigliere Gambino, censurando il suo comportamento che umilia l'intera città. Al sindaco Bucci, che non perde occasione per dire che vuole rappresentare tutta la comunità dei genovesi e che nega il patrocinio al gay pride, giudicandolo divisivo, vogliamo dire che non è con l'ambiguità e il travisamento della nostra storia che si tiene unita una comunità".