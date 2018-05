Lega: presentata pdl per espulsione richiedenti asilo condannati

Roma, 8 mag. - "'Siamo profughi non potete farci niente': è quanto hanno dichiarato in modo spavaldo e arrogante i dieci richiedenti asilo nigeriani mentre aggredivano il capotreno e un poliziotto domenica sul Milano-Tirano nei pressi di Lecco. Una frase emblematica che evidenzia il senso di impunibilità che sentono di godere i profughi ospitati in Italia. Per mettere fine a questa assurda e pericolosa impunitá abbiamo presentato un progetto di legge finalizzato a facilitare le espulsioni dei richiedenti asilo condannati in primo grado". Lo dichiara il deputato leghista Daniele Belotti, primo firmatario della pdl. "Se commettono reati quando sono in attesa del permesso di soggiorno, questi personaggi che garanzie potranno dare di una pacifica convivenza nel rispetto delle regole? Nessuno! Quindi meglio rispedirli al loro paese di origine".

La proposta di legge prevede un solo articolo che dispone modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", in modo che per un richiedente asilo subito dopo la condanna in primo grado venga previsto l'immediato esame della propria richiesta di soggiorno da parte della commissione territoriale competente e in caso, molto probabile, di bocciatura si proceda all`espulsione coattiva. Nella pdl è anche previsto che l`eventuale ricorso presentato dal richiedente asilo non sospende il provvedimento di espulsione.