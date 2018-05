Nyt: Trump ha detto a Macron che lascia intesa su nucleare Iran

New York, 8 mag. - Donald Trump ha detto al presidente francese, Emmanuel Macron, che gli Stati Uniti si ritireranno dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Lo scrive il New York Times citando fonti anonime informate sulla conversazione telefonica tra i due leader avvenuta questa mattina. Trump annuncerà la sua decisione oggi alle 14 (le 20 in Italia). Poco fa un articolo di CNN sosteneva che gli Usa sarebbero rimasti all'interno dell'accordo, scongelando solo alcune sanzioni e lasciando aperto lo spazio per il dialogo con Teheran.