Piazza Affari (-1,6%) maglia nera in Europa, pesa stallo politico

Milano, 8 mag. - Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese, colpito dalle prese di profitto dopo i massimi dal 2009 aggiornati ieri, inizia a farsi sentire l'incertezza politica, con gli investitori preoccupati per un ritorno alle urne già a luglio dopo che Lega e M5S si sono detti non disponibili a supportare un governo "neutrale" indicato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Pur riducendo leggermente sul finale le perdite di giornata, l'indice principale Ftse Mib ha chiuso con un ribasso dell'1,64% a 24.142 punti, dopo essere sceso fino a quota 23.950. Tensioni anche sul mercato obbligazionario con lo spread che è salito a 130 punti e il rendimento del Btp decennale sopra l'1,86%.

Tra le blue chip milanesi a picco i titoli bancari: Bper -3,98%, Ubi -3,47%, Unicredit -3,17%, Mediobanca -2,97%, Banco Bpm -2,89%. Male anche Italgas (-3,63%) e Brembo (-3,51%) dopo le trimestrali. In decisa controtendenza Moncler (+3,49%).