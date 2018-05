Novelli (Fi): Cibus, inaccettabile esclusione mamma-imprenditrice

Roma, 8 mag. - "E' sconcertante quanto accaduto alla fiera CIBUS 2018 di Parma: ad una mamma-imprenditrice è stato impedito l'ingresso perché era con la propria neonata. Tutto questo sembra assurdo, surreale e soprattutto indegno di un paese civile". Lo afferma in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli, che aggiunge: "Al posto di mettere la mamma in condizioni di allattare la bimba, si è pensato bene di escludere la signora".

"In un paese dove la natalità è ai minimi storici, in cui l'occupazione femminile rappresenta un serio problema, si impedisce ad una madre - protesta - di lavorare, ritenendola evidentemente colpevole di doversi occupare di sua figlia. Mi auguro vivamente che non accada mai più, è un segnale pessimo per le donne, per le mamme, per le lavoratrici. Sarebbe opportuno che la direzione chieda scusa alla signora e riveda quanto prima il suo regolamento", conclude.