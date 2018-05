Eukid, start up che applica algoritmi alle scelte finanziarie

Roma, 8 mag. - E' stata presentata oggi all'Auditorium dell'Ara Pacis di Roma l'iniziativa Eukid intrapresa da un gruppo di giovani guidati da Antonio Simeone che hanno sperimentato da un quinquennio l'applicazione degli algoritmi alle scelte finanziarie ottenendo ottimi risultati e relativi riconoscimenti internazionali. La società presieduta da Paolo Savona ha sede a Londra, dove ha trovato ottima accoglienza e assistenza tecnica e, per tenere conto delle condizioni politiche e regolamentari, opera attraverso Eukid Fund, di diritto europeo, guidata da un direttorio di cui Savona fa parte, presieduto da Thierry Logier, un noto professionista lussemburghese.

Gli algoritmi sono un metodo di calcolo delle probabilità di guadagno finanziario che si basano su logiche matematiche conosciute come Swarm intelligence, Neural Network e Biocomputing. Il sito (eukid.uk.com) spiega brevemente in che cosa consistano queste logiche che consentono scelte oggettive, ossia non influenzabili da decisioni personali dei manager finanziari. Le operazioni vengono collocate su protocolli blockchain e risultano pertanto trasparenti e sicure, in quanto l'investitore può verificare costantemente l'uso fatto del suo risparmio. Sono infine eque, perché Eukid LTd non chiede le consuete commissioni per i suoi servizi, ma la partecipazione del 20% agli utili conseguiti.

L'offerta di Eukid Found è inizialmente rivolta agli investitori istituzionali e la gestione del risparmio raccolto viene effettuata secondo le regole e sotto la sorveglianza degli organi dell'Unione europea. L'attività di Eukid LTd segue le regole ed è sotto alla sorveglianza delle autorità inglesi.

Eukid LTD è la prima, e sinora l'unica, società autorizzata dal Governo britannico e dal Financial Conduct Authority (FCA) ad essere presente sui mercati internazionali attraverso un Fondo che operi esclusivamente attraverso algoritmi e utilizzi la tecnologia Blockchain.