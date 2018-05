Bus in fiamme, Morani (Pd): Roma brucia, Raggi come Nerone

Roma, 8 mag. - "Il dramma di Roma è che ormai ci stiamo abituando a tutto: dallo zoo a cielo aperto, fino ai cassonetti che traboccano, dalla giungla dei giardini ai mezzi pubblici che non solo non passano mai, ma quando ci sono rischi anche che prendano fuoco. Non posso immaginare come la signora Raggi possa ancora guardarsi allo specchio vedendo lo scempio che ha fatto della Capitale". Lo dice in una nota la deputata del Pd Alessia Morani.

"I romani adesso sanno che non possono nemmeno prendere un autobus in tranquillità, molta, perché bisogna armarsi di grande pazienza alle fermate, dato che i mezzi, obsoleti fino allo sfinimento, rischiano di esplodere sotto i loro piedi. E quello che è andato in fiamme oggi in pieno centro, seguito nel pomeriggio da un autobus che fa servizio scolastico a Castelporziano, non è il primo bus che scoppia come una bomba: siamo arrivati a una media di uno al mese. Un fatto intollerabile: la sindaca scenda dal suo piedistallo e invece di restare immobile a guardare la città che brucia, faccia qualcosa. Il punto è che la sua incapacità è ormai manifesta", conclude Morani.