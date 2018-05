Genova, Bucci: forse fuoriluogo fascia tricolore a cerimonia Rsi

Genova, 8 mag. - "In futuro cercheremo di non offendere nessuno e per la fascia tricolore proporremo un regolamento preciso che sarà sottoposto al consiglio comunale e a quello ci atterremo scrupolosamente. Forse la fascia era fuoriluogo e lo decideremo tutti insieme con questo regolamento". Lo ha detto il sindaco di Genova, Marco Bucci, commentando in Consiglio comunale la partecipazione del consigliere delegato alla protezione civile, Sergio Gambino, con tanto di fascia tricolore, ad una commemorazione per i caduti della Repubblica di Salò che si era tenuta nei giorni scorsi nel cimitero di Staglieno.

La parte della sala destinata al pubblico è stata occupata da esponenti di Anpi, Cgil e partiti della sinistra, che hanno interrotto più volte l'intervento del primo cittadino. Altri 200 manifestanti, tra cui alcuni esponenti dei centri sociali, hanno dato vita ad un presidio di protesta all'esterno di Palazzo Tursi.

Un gruppo, guidato da alcuni lavoratori e sindacalisti della Fiom Cgil,ha poi raggiunto in corteo la prefettura del capoluogo ligure, causando disagi al traffico nel centro cittadino. Vista l'annunciata presenza in aula anche di militanti di estrema destra, è stato disposto un ingente schieramento di poliziotti in assetto anti sommossa ma la manifestazione si è conclusa senza incidenti.