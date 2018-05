Trump potrebbe non uscire dall'accordo sul nucleare (CNN)

New York, 8 mag. - Donald Trump potrebbe decidere di restare all'interno dell'accordo sul nucleare con l'Iran. Lo sostiene CNN che ricorda come l'amministrazione Trump potrebbe lasciare spazio per continuare il dialogo e migliorare l'accordo, scongelando solo alcune sanzioni che tuttavia impiegheranno mesi prima di diventare effettive. Intanto a New York il prezzo del petrolio crolla a causa della notizia, arrivando a perdere oltre il 4%. Nei giorni scorsi il greggio era salito di molto in vista di una possibile uscita degli Usa dall'accordo sull'Iran e quindi di nuove sanzioni nei confronti dell'Iran.