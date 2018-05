Gb, nozze Harry-Meghan: breve guida al matrimonio dell'anno -4

Roma, 8 mag. - Markle ha due fratellastri dal primo matrimonio del padre che sarebbero stati esclusi dalla lista anche se non è ufficiale: sicuramente Thomas junior che giorni fa ha scritto una pestifera lettera aperta in cui ha consigliato al regale fidanzato di Meghan di mandare letteralmente a monte le nozze "finché è ancora in tempo". Il testimone di Harry sarà il fratello, principe William; Harry lo era stato alle sue nozze del 2011. Meghan non avrà invece nessuna damigella d'onore, ha troppe amiche, a detta di un portavoce reale, e non voleva sceglierne una ai danni dell'altra.

La torta sarà una concessione alle origini della sposa. Meghan ha rinunciato alla tradizione matrimoniale della famiglia reale che prevede una torta di frutta candita, ingaggiando una chef americana trapiantata a Londra, Claire Ptak, che si produrrà in una classicissima torta bianca di matrimonio al limone e sambuco che "incorporerà gli aromi vivaci dalla primavera". Sarà coperta di crema di burro e decorata con fiori freschi, secondo Kensington Palace.(Segue)