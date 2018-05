Gb, nozze Harry-Meghan: breve guida al matrimonio dell'anno -3

Roma, 8 mag. - Per quanto riguarda gli invitati del principe Harry, ci saranno senz'altro le solite facce note di casa Windsor. Oltre al padre e alla matrigna, la Duchessa di Cornovaglia, gli altri figli della regina e i rispettivi eredi, le zie del principe Harry, gli zii e i cugini. Il padre di Meghan, Thomas Markle, dovrebbe accompagnare la figlia all'altare. Anche la madre, Doria Raglan, sarà presente al fatidico si. Kensington Palace giorni fa ha fatto sapere che la signora accompagnerà in auto la figlia nel tragitto da Londra a Windsor.

Circa 1.200 membri del pubblico, molti impegnati nel volontariato, sono stati invitati a seguire il matrimonio davanti al castello di Windsor. All'interno della cappella non entrano più di 800 persone, meno della metà dei 1.900 che possono affollare l'Abbazia di Westminster a Londra.

Quanto ai politici, sembra siano stati esclusi tutti in blocco sia a livello nazionale che internazionale. Primo fra tutti il presidente americano Donald Trump. La stessa sorte sarebbe però stata riservata alla fine al suo predecessore Barack Obama, anche se in rapporti amichevoli con Harry. Grandi assenti la Primo ministro Theresa May e il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn.(Segue)