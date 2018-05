Gb, nozze Harry-Meghan: breve guida al matrimonio dell'anno -2

Roma, 8 mag. - Meghan Markle da sposata non potrà fregiarsi del titolo di principessa. Come moglie di Harry, sesto nella linea dinastica al trono britannico dopo il padre Carlo, il fratello William e i suoi tre figli, si chiamerà Her Royal Highness Princess Henry of Wales - Sua Altezza Reale Principessa Harry del Galles. In Gran Bretagna solo le donne che nascono nella famiglia reale possono usare il titolo di "principessa" seguito dal nome di battesimo. Invece, è molto probabile che la regina assegni alla coppia un ducato, come ha fatto con William e Kate, Duca e Duchessa di Cambridge. Una volta ricevuto il ducato, la neo moglie di Harry diventerà automaticamente Duchessa Meghan. Neanche Diana fu mai chiamata ufficialmente principessa. Portava il titolo di principessa del Galles e, dopo il divorzio dal principe Carlo, divenne Diana, principessa del Galles. Allo stesso modo, Sarah Ferguson non è mai stata chiamata principessa Sarah, così come Sophie Rhys-Jones - attuale consorte del principe Edward, ultimogenito della regina - non è la principessa Sophie.

Anche se poche celebrità hanno confermato di essere state invitate alle nozze, sono varie le sorprese attese. Sembra più che probabile la presenza di Elton John che, coincidenza, ha annullato due suoi concerti intorno alla data del matrimonio per problemi di agenda. Mel B ha lasciato direttamente intendere che lei e altre Spice Girls sono state pregate di assistere alle nozze reali. Attesa la presenza anche della fuoriclasse del tennis Serena Williams e dell'attrice Priyanka Chopra, entrambe amiche di Meghan. (Segue)